Елена Синица С начала сезона от клещей пострадали 18,8 тыс. жителей региона В их числе 3,7 тыс. детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала сезона из-за укусов клещей в медучреждения Пермского края обратились 18 872 жителя. В числе пострадавших 3742 ребёнка. Такие данные приводит краевой Роспотребнадзор.

В 42,7% случаев присасывание клеща произошло при посещении индивидуальных садов, в 56,3% — при посещении леса, в 1% — при посещении лесопарковых зон и других территорий.





В 42,2% случаев клещ был инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,1% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,6% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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