Елена Синица В Пермском крае выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом Госпитализировано шесть человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. В числе заболевших 17 жителей в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщает «Рифей».

Заражённые проживают в десяти территориях региона: в Перми, Березниках, в Чайковском, Нытвенском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Горнозаводском, Верещагинском, Большесосновском, Октябрьском и Уинском муниципальных и городских округах.





За прошедшие сутки в медучреждения госпитализировано шесть заболевших. Кроме этого, сообщается, что за сутки выздоровело 45 человек, умер один.

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