В Перми за три месяца снесено 16 незаконных НТО Также с начала летнего сезона демонтировано 26 палаток и лотков Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Департамент имущественных отношений администрации Перми подвёл итоги работы по сносу незаконно установленных НТО, вывесок и рекламных конструкций за второй квартал 2022 года.

Всего было демонтировано незаконно размещенных и самовольно установленных 86 движимых объектов, в том числе — 59 вывесок, 16 НТО и 11 рекламных конструкций.

Среди крупных объектов снесены незаконная автостоянка открытого типа в Кировском районе и павильон «Шиномонтаж» в Дзержинском районе.

Кроме того, принудительному демонтажу подверглись 26 палаток и лотков, где велась несанкционированная торговля. Десять из них были демонтированы силами МКУ, остальные незаконные объекты собственники убрали добровольно.

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