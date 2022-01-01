«Единая Россия» выполнила половину показателей народной программы на 2022 год По всей стране уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов Поделиться Твитнуть

Итоги реализации народной программы «Единой России» за первое полугодие 2022 года представили на заседании Программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева. О работе в сфере социальной политики, поддержки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак и координаторы направлений народной программы.

Как отметил Дмитрий Медведев, работа над реализацией народной программы идёт хорошими темпами, но её надо сделать ещё более активной и учесть не только предварительные планы, но и все запросы граждан в текущих условиях, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Несмотря на то, что мы находимся в весьма сложном периоде развития страны, несмотря на спецоперацию, с партии никто не снимал повседневных задач. Люди живут здесь и сейчас, а не будущими нашими идеями или теми высокими целями, которыми государство руководствуется при принятии важных решений», — сказал он.

По словам председателя партии, речь идёт о социально значимых инициативах «Единой России».

«Один из примеров — капремонт школ. Сейчас каникулы наступили, эта работа идёт полным ходом. Под эгидой партии созданы общественные советы, в которых участвуют педагоги, родители, местные власти, члены нашей партии. Во исполнение народной программы обеспечено бюджетное финансирование ремонта и строительства новых школ — на эти цели выделено около 300 млрд рублей. Также значительное внимание уделяется программам благоустройства городской среды, созданию комфортных условий для отдыха граждан, строительству новых стадионов, спортивных площадок, ремонту домов культуры, музеев, модернизации поликлиник, почтовых отделений. Это то, что видно каждому человеку», — пояснил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул — за выполнение народной программы каждый представитель «Единой России» несёт персональную ответственность.

В свою очередь Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов: школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения.

«Реконструировано 425 культурно-досуговых центров на селе, по программе социальной газификации подключено 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков. Наша задача — сделать так, чтобы за каждым объектом народной программы был закреплен ответственный депутат или сенатор», — подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, отметил секретарь Генсовета, в ходе реализации народной программы принято 166 нормативно-правовых актов. В их числе — 11 Указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства.

«В числе значимых примеров — отмена обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление дачной амнистии до 2031 года, увеличение с 5 до 7 лет возраста детей, которые могут ездить в электричках бесплатно, законодательный запрет на списание социальных выплат и пособий за долги по исполнительным производствам. Буквально на днях нам удалось добиться принятия важнейшего закона о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами. По нему шла напряженная работа с Минздравом», — рассказал он.

Одно из ключевых направлений народной программы партии — социальная поддержка граждан. «Единая Россия» обеспечила поддержку занятости, рост прожиточного минимума и социальных пособий.

По инициативе партии законодательно обеспечена индексация МРОТ — он установлен на уровне не ниже прожиточного минимума. По поручению Президента это право уже реализовано, оба показателя проиндексированы на 10%, что также привело к увеличению пособий, которые получают 15 миллионов человек.

Помимо этого, сделан шаг к повышению мобильности трудовых ресурсов — принят закон о содействии при переселении на работу в другую местность. Такой поддержкой смогут пользоваться не только граждане, признанные безработными, но и те, кто имеет работу.

«Работодатели будут получать субсидии на организацию таких рабочих мест. Отдельная тема — трудоустройство молодёжи. По инициативе партии Правительство приняло программу до 2030 года, предполагается, что 200 тысяч человек ей воспользуются. Продолжается программа «Земский доктор», «Земский учитель». Стартовала программа «Земский фельдшер», партия приступила к разработке программы «Земский работник культуры», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Как отметил министр Антон Котяков, в ведомстве чётко понимают, что народная программа — результат ежедневных контактов «Единой России» с гражданами.

Он отметил, что отдельное внимание в народной программе уделено поддержке семей с детьми — в этой части выстраивается целостная система. На сегодняшний день уже действуют выплаты для нуждающихся беременных женщин, на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля введена новая мера поддержки для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В целом меры поддержки охватывают почти 10 миллионов детей. При этом все новые выплаты — адресные, предоставляются по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению и без сбора справок.

Принята долгосрочная программа содействия молодёжной занятости до 2030 года. Она предусматривает субсидирование найма молодых соискателей. Стартовал проект «Страна Мастеров», по которой почти 30 тысяч молодых людей смогут получить помощь профессиональных наставников в открытии и развитии своего дела.

Полностью выполнены многие положения народной программы в сфере образования. Реализуется программа капремонта школ — 1661 из 80 регионов уже включены в программу. Из них 1316 должны быть сданы в этом году.

В части развития российской промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса, которые зафиксированы в народной программе «Единой России», уже выполнено 60% положений. В том числе, принят блок законов о налоговых льготах для ИТ-компаний, отсрочке по кредитам по разным направлениям, продлению лицензий и разрешений, отменено большинство проверок бизнеса. Помимо этого, партия работает над законопроектом по защите от финансовых пирамид и не допустит снижения инвестиционных статей бюджета на капитальные вложения, стройку, инфраструктуру.

При подготовке бюджета будет проработан и вопрос о выделении средств на продолжение модернизации отделений «Почты России». Также «Единая Россия» подготовила инициативу о закреплении за «Почтой России» исключительного права по доставке пенсий.

Идет работа над устранением цифрового неравенства, реализованы инициативы по защите персональных данных, противодействию киберпреступлениям и трансграничной передаче данных. Продолжает развиваться возможность предоставления госуслуг с использованием не только официальных сайтов, но и мобильных приложений, социальных сетей. Принят закон «Единой России» об обязанности органов власти создавать и вести страницы в соцсетях, чтобы у людей была возможность общаться с представителями власти и получать обратную связь.

Отдельно Председатель партии подчеркнул, что серьёзного внимания в народной программе требует организация помощи Донбассу и всем освобождённым территориям.

«Это отдельное и очень важное направление. И в народной программе оно тоже должно быть учтено в полной мере. Кардинальные геополитические изменения нужно учесть», — заключил Председатель партии.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края о выполнении Народной программы Партии на территории Пермского края:

— В Пермском крае «Единая Россия» последовательно выполняет положения Народной программы партии, принятой в ходе выборов 2021 года. Ведётся строительство и капремонт школ. В ближайшее время по концессии будут построены семь новых школ. Будет создано более 4,6 тыс. новых мест для школьников, общая стоимость объектов оценивается в 6,2 млрд руб. Ведётся капитальный ремонт четырех школ «СинТез», №77, 93 и 22. В территориях края ремонтируются и получают техническое оснащение дома культуры. В 2022 году запланирован капитальный ремонт трех ДК: в п. Усть-Кишерть (Кишертский муниципальный округ), п. Верхнее Калино (Чусовской городской округ) и п. Марковский (Чайковский городской округ). Также в 2022 году планируется открыть шесть модельных библиотек в рамках программы «Единой России». Очень важным был наказ жителей Перми о возобновлении работы городской электрички. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина проект был существенно расширен. В мае этого года в Перми запущено наземное метро. Сегодня трижды в сутки со станции Пермь II курсирует кольцевая «Ласточка».

Напомним, в формировании народной программы «Единой России» на выборах в Госдуму приняли участие более 2,5 млн человек по всей России. Документ включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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