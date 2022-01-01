В Перми установлен новый температурный рекорд для 11 июля Пал абсолютный максимум 1936 года Поделиться Твитнуть

В Перми неожиданно перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха для 11 июля. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В понедельник максимальная температура воздуха в краевом центре составила +31,9˚ С, тогда как прежний рекорд 1936 года составлял +31,8˚ С.

Отмечается, что накануне на большинстве метеостанций края максимальная температура превысила +30 градусов. Жарче всего было в Кунгуре (+32,5˚ С), Осе (+32,1˚ С) и Оханске (+32˚ С).

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