В ходе спецоперации на Украине погиб житель Соликамска
Николаю Собянину был 21 год
Во время спецоперации на Украине погиб житель Соликамска Пермского края рядовой Николай Собянин. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.
Николай Собянин родился 23 июня 2001 года в Соликамске, но среднее образование получил в Самаре. После окончания школы поступил в Соликамский технологический колледж. Оттуда в 2021 году был призван на срочную военную службу, где подписал контракт.
В администрация Соликамского городского округа выразили глубокие соболезнования родным и близким Николая: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».
Прощание с Николаем Собяниным состоится 12 июля в ДК завода «Урал» с 10:00 до 11:00.
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