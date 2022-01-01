В ходе спецоперации на Украине погиб житель Соликамска Николаю Собянину был 21 год Поделиться Твитнуть

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Во время спецоперации на Украине погиб житель Соликамска Пермского края рядовой Николай Собянин. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.

Николай Собянин родился 23 июня 2001 года в Соликамске, но среднее образование получил в Самаре. После окончания школы поступил в Соликамский технологический колледж. Оттуда в 2021 году был призван на срочную военную службу, где подписал контракт.

В администрация Соликамского городского округа выразили глубокие соболезнования родным и близким Николая: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».

Прощание с Николаем Собяниным состоится 12 июля в ДК завода «Урал» с 10:00 до 11:00.

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