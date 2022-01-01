Пермский аэропорт выплатит авиакомпании более 700 тыс. руб. за поврежденный Boeing Большое Савино и Nordwind Airlines подписали мировое соглашение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края утверждено мировое соглашение между истцом ООО «Северный Ветер» (авиакомпания Nordwind Airlines) и ответчиком АО «Международный аэропорт «Пермь» (МАП) . Согласно документу, аэропорт выплатит истцу причинённые убытки в размере 720 951 руб. 87 коп., а также заплатит госпошлину. Информация опубликована в картотеке арбитража.

В соглашении говорится об инциденте 4 мая 2019 года, в результате которого и началась тяжба.

В этот день на территории аэропорта после выполнения рейса по маршруту Анталья—Пермь во время выхода пассажиров произошло повреждение датчика температуры наружного воздуха воздушного судна Вoing-737-800 авиакомпании Nordwind Airlines.

Согласно результатам экспертизы, причиной повреждения датчика явилось «механическое воздействие на него резинового амортизатора площадки пассажирского трапа», а произошёл инцидент «из-за отсутствия контроля над спецтранспортом со стороны работников АО «МАП».

После утверждения мирового соглашения суд прекратил производство по делу.

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