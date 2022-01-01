Пермь хочет наладить прямое авиасообщение с Индией Прорабатываются вопросы открытия рейсов со странами ближнего зарубежья Поделиться Твитнуть

В Прикамье прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения с Индией. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. Сроки он не уточнил.

По словам главы ведомства, регион хотел бы ежегодно открывать не менее одного нового коммерческого международного маршрута: «Для регулярных деловых контактов компаниям важно, чтобы из местного аэропорта было максимальное число прямых и удобных стыковочных рейсов в города, где находятся их потенциальные партнёры».

Помимо Индии, изучается вопрос открытия новых рейсов в страны ближнего зарубежья.

Ожидается, что к 2023 году турпоток в Пермский край увеличится на 25% и достигнет миллиона человек.

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