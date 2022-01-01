Центр информационной безопасности молодёжи в Перми выявил в Интернете 49 страниц с деструктивным контентом Девять страниц было заблокировано Поделиться Твитнуть

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Отдел информационной безопасности детской и молодёжной среды в Интернете при региональном минтербезе подвёл итоги работы за шесть месяцев. С января новым органом было выявлено 49 страниц социальной сети ВКонтакте, которые содержали деструктивный или негативный контент. В их числе было 43 сообщества, 4 аккаунта несовершеннолетних, 2 страницы взрослых.

Также было обнаружено шесть подозрительных телеграм-каналов и один сайт онлайн-казино.

Информация о выявленных публикациях была направлена в УФСБ России по Пермскому краю, региональное управление МВД, краевой минобр, комиссию по делам несовершеннолетних, Роскомнадзор и модераторам социальной сети «Телеграм» для проведения проверки и принятия мер.

Из направленных в Роскомнадзор 44 сигналов в 24 случаях подтверждён противоправный характер публикаций, назначены проверки.

По инициативе сотрудников отдела заблокировано девять страниц ВКонтакте, содержащих признаки распространения порнографии и суицидального контента, а также один телеграм-канал, распространяющий порнографию.

Напомним, создать региональный центр информационной безопасности детской и молодёжной среды в сети Интернет было решено после ЧП в пермском университете. 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с ружьём и открыл огонь. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

Специальный отдел при минтербезе заработал в январе 2022 года.

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