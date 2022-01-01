В Пермском крае после укуса клеща скончался 19-летний студент Его похоронили 11 июля в Чёрмозе Поделиться Твитнуть

В понедельник, 11 июля, в Чёрмозе Пермского края похоронили 19-летнего студента агропромышленного техникума. Как стало известно изданию «КП-Пермь», молодой человек умер после укуса клеща, который оказался переносчиком сразу двух инфекций.

Перед смертью студент почти две недели пролежал в коме.

Сейчас проводится проверка, и выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, по данным Роспотребнадзора в Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 16 755 человек, в том числе 3350 детей. Это больше, чем год назад, и выше среднемноголетних показателей. Примерно 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы энцефалитом (им заразились пять человек), 41,1% — иксодовым боррелиозом (заболели 42 жителя).





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