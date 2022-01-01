С начала сезона от укусов клещей в Пермском крае пострадали 16,7 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали уже 16755 человек, в том числе 3350 детей. Это больше, чем год назад и выше среднемноголетних показателей, об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Примерно 1,5% клещей оказались инфицированными энцефалитом (им заразились пять человек), 41,1% — иксодовым боррелиозом (заболели 42 жителя).

Пермякам напомнили об опасности данных заболеваний и мерах профилактики во время отдыха на природе. В частности, рекомендуется надевать закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей. В случае обнаружения присосавшегося клеща, необходимо обратиться в специальную лабораторию для исследований.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.