Елена Синица В Перми перенесут остановку «Кинотеатр Кристалл» Причина — капремонт Компроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми перенесут остановку «Кинотеатр Кристалл», находящуюся по чётной стороне Комсомольского проспекта. Перенос связан с проведением капремонта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что речь идёт об остановке в квартале между улицами Швецова и Тимирязева (в районе дома № 52 по Комсомольскому проспекту). С 12 июля её переместят в квартал между улицами Тимирязева и 1-й Красноармейской (в районе домов № 58-69 по Комсомольскому проспекту).

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