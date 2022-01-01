Елена Синица
В Прикамье абитуриенты могут подать документы на поступление через «Госуслуги»
Таким способом можно направить документы в колледжи и техникумы
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В Пермском крае абитуриенты смогут подать документы на поступление в колледжи и техникумы через портал Госуслуг. Об этом сообщает краевое правительство.
Направить документы можно в несколько учебных заведений одновременно. Для этого требуется выбрать учреждение и специальность, заполнить электронную форму. Затем нужно только отслеживать статус заявки и просматривать конкурсные списки в своём личном кабинете.
После зачисления необходимо предоставить оригиналы документов в образовательную организацию.
На сегодня через Госуслуги документы подали более тысячи абитуриентов.
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