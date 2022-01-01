За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 51 новый случай COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 51 новый случай COVID-19. Среди заражённых 16 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 962.

Новые случаи заболевания диагностированы в 13 территориях края. Это Пермь, Березники, Чайковский, Пермский, Краснокамский, Кунгурский, Чусовской, Добрянский, Чернушинский, Лысьвенский, Гремячинский, Красновишерский и Александровский муниципальные и городские округа.

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