Самым жарким днём с начала лета стало 10 июля Максимальная температура на многих метеостанциях превысила +30 градусов Поделиться Твитнуть

Воскресенье, 10 июля, в Пермском крае стало самым жарким днём с начала лета. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Так, на метеостанции в Чернушке зафиксирована максимальная дневная температура +31,1˚, в Оханске — +31,2˚. В Перми температура составила +29,8˚, это тоже максимум с начала года.

При этом на юге и в Перми первая декада июля в целом оказалась чуть прохладнее нормы, на севере — чуть теплее нормы, в большинстве районов — с существенным недобором осадков. Исключение составляют Лысьва и Березники, где 6 июля прошли сильные дожди.

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