Подразделение «Бастион» потеряло на Украине военнослужащего из Пермского края Он был ранен и сейчас не выходит на связь Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Принимающие участие в спецоперации на Украине бойцы подразделения «Бастион» ищут сослуживца из Пермского края с позывным «Клён». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на организацию «Сила в братстве».

В информации, распространённой в соцсетях, говорится, что пермяк во время боя получил осколочное ранение в руку, был эвакуирован, но местонахождение его неизвестно.

Сослуживцы просят бойца связаться с ними по известным ему каналам связи.

Специальный полк полиции «Бастион» был создан в 2016 году для обеспечения безопасности руководителей государства и особо важных объектов при Государственной службе вневедомственной охраны МВД Донецкой Народной Республики. В задачи спецподразделения входила охрана особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения ДНР, сохранность ценных, важных и опасных грузов, а также обеспечение личной безопасности первых гослиц.

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