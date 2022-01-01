Режим ограничения полётов в аэропорты юга и центра России продлён до 18 июля Решение касается 11 городов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До 18 июля продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ, сообщается на сайте Росавиации.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Брянск, Элиста, Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, Анапа и Геленджик.

Ограничения действуют со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

Накануне глава Минтранса РФ Виталий Савельев не исключил, что вышеназванные аэропорты могут остаться закрытыми до конца года.

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