Елена Синица

Первому замминистра финансов Прикамья присвоили знак отличия за безупречную службу

Соответствующий указ подписал президент РФ

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Правительство Пермского края

  Константин Долгановский

Первому замминистра финансов Прикамья, начальнику управления бюджетной политики в отраслях экономики Любови Ярушиной присвоили государственную награду. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, Любови Ярушиной присвоен знак отличия «За безупречную службу».

В 2020 году Любовь Ярушина занимала должность и.о. министра финансов Пермского края после ухода с поста Елены Чугариной и до назначения Екатерины Тхор.

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