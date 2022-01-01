Елена Синица
Первому замминистра финансов Прикамья присвоили знак отличия за безупречную службу
Соответствующий указ подписал президент РФ
Поделиться
Твитнуть
Первому замминистра финансов Прикамья, начальнику управления бюджетной политики в отраслях экономики Любови Ярушиной присвоили государственную награду. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, Любови Ярушиной присвоен знак отличия «За безупречную службу».
В 2020 году Любовь Ярушина занимала должность и.о. министра финансов Пермского края после ухода с поста Елены Чугариной и до назначения Екатерины Тхор.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть