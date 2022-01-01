Сегодня в Кунгуре простятся с погибшим на Украине 24-летним Никитой Степановым Военнослужащий из Пермского края был смертельно ранен в боях за Лисичанск Поделиться Твитнуть

Никита Степанов

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Во время военной спецоперации на Украине 5 июля в боях за город Лисичанск Луганской области погиб 24-летний уроженец Кунгурского района Никита Степанов, об этом сообщили в администрации Кунгурского муниципального округа.

Никита окончил среднюю школу в с. Орда, затем поступил в Кунгурский сельскохозяйственный колледж.

В апреле 2018 года был призван на военную службу, а в 2019-м подписал контракт и проходил военную службу в должности старшего наводчика расчёта (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода в Чебаркуле (Челябинская обл.).

Прощание с Никитой Степановым состоится 11 июля. В 12.30 начнётся гражданская панихида, отпевание состоится в Храме в честь Тихвинской иконы Божьей Матери по адресу: Кунгур, ул. Ситникова, 52.

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