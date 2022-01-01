Судебные приставы взыскали уголовный штраф с осуждённого за незаконную банковскую деятельность участника ОПГ Сумма превысила 0,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам УФССП России по Пермскому краю поступил на исполнение документ о взыскании штрафа в размере 500 тыс. руб. с одного из осуждённых за незаконную банковскую деятельность участника ОПГ.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав надлежащим образом уведомил об этом должника, однако в срок для добровольного исполнения тот свои обязательства не исполнил. Тогда пристав встретился с мужчиной и объяснил ему правовые последствия уклонения от уплаты штрафа. Опасаясь последствий, должник в кратчайшие сроки оплатил и штраф, и 35 тыс. руб. исполнительского сбора.

Напомним, в октябре 2021 года Ленинский райсуд Перми вынес приговор организатору и 8 участникам преступной группы, признав их виновными в незаконной банковской деятельности и получении преступного дохода на сумму свыше 170 млн руб.

С 2014 по 2016 год с помощью ИП и фиктивных фирм злоумышленники совершили незаконные операции с финансами на сумму более 5 млрд рублей, при этом извлекли доход на сумму не менее 170 млн руб.

Суд приговорил организатора группы к реальному лишению свободы, соучастники получили условные сроки со штрафами от 250 до 700 тыс. руб.

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