Строителей пермского зоопарка исключат из ЕГРЮЛ ООО «Фирма «СТУЗ» обанкротилась в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Фирма «СТУЗ» (Краснодар) исключат из ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо. Сведения о решении налоговой инспекции внесены в реестр 6 июля.

Как напоминает «Коммерсант-Прикамье», ООО «Фирма «СТУЗ» было основным субподрядчиком строительства нового пермского зоопарка. Контракт с организацией был заключён в 2018 году. Позже при расследовании уголовного дела о хищениях средств на строительство зоопарка было установлено, что официальный владелец ООО Вадим Рыжков являлся номинальным руководителем. Реально фирмой руководил финансовый директор Артём Юрьев (сейчас находится в розыске).

В отношении «Фирмы СТУЗ» в 2020 году ввели процедуру наблюдения. В 2021 году началось конкурсное производство. Весной этого года суд прекратил процедуру банкротства компании.

Напомним, строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте были поручены АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Впоследствии сроки окончания работ сдвинулись до 2021 года. УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,3 млрд руб.

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