Елена Синица Матросы спасли пермяка, хотевшего переплыть Каму Мужчину доставили на берег живым Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Во время профилактического рейда матросы спасли пермяка, который пытался переплыть Каму. Инцидент произошёл 9 июля. Об этом сообщает краевое МЧС.

Как пояснили в ведомстве, мужчина решил переплыть Каму, но когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы.





Матросы-спасатели подплыли к мужчине на лодке и подняли его на борт. Пермяка доставили на берег живым и здоровым.





За те же сутки в Пермском крае утонули два человека: в Иньве (Кудымкарский городской округ) и Вишере (Красновишерский городской округ).

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