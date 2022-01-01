Елена Синица
Матросы спасли пермяка, хотевшего переплыть Каму
Мужчину доставили на берег живым
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Во время профилактического рейда матросы спасли пермяка, который пытался переплыть Каму. Инцидент произошёл 9 июля. Об этом сообщает краевое МЧС.
Как пояснили в ведомстве, мужчина решил переплыть Каму, но когда он отплыл от берега на значительное расстояние, у него закончились силы.
Матросы-спасатели подплыли к мужчине на лодке и подняли его на борт. Пермяка доставили на берег живым и здоровым.
За те же сутки в Пермском крае утонули два человека: в Иньве (Кудымкарский городской округ) и Вишере (Красновишерский городской округ).
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