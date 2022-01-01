Елена Синица
Из-за пожара в Березниках погибли люди
Возгорание произошло в частном доме
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В Березниках 10 июля в 01:05 произошёл пожар в частном доме на ул. Карла Либкнехта. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Уточняется, что к месту пожара направили 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 40 кв. м.
«К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — добавили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пожара.
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