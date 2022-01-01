Елена Синица В Пермском крае 57 новых случаев заражения коронавирусом Умер ещё один человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в медучреждения края госпитализированы девять заражённых. Выздоровел за сутки 31 человек, также есть один умерший житель.





Всего с начала пандемии в регионе выявлено 371 911 случаев заражения коронавирусом.

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