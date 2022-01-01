Елена Синица
В Пермском крае 57 новых случаев заражения коронавирусом
Умер ещё один человек
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».
За эти же сутки в медучреждения края госпитализированы девять заражённых. Выздоровел за сутки 31 человек, также есть один умерший житель.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 371 911 случаев заражения коронавирусом.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть