Елена Синица Краевой следком раскрыл убийство 19-летней давности Материалы дела направлены в суд Поделиться Твитнуть

В Перми завершили расследование убийства, которое совершилось в 2003 году. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой следком.

Как выяснили следователи, преступником оказался несовершеннолетний пермяк, находившийся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения.





В Черняевском лесу он умышленно нанёс множественные удары металлическим предметом по голове ранее незнакомому ему мужчине. От травм мужчина скончался в медучреждении.

В результате злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве из хулиганских побуждений, которое он признал в полном объёме.





В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд

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