Елена Синица
Краевой следком раскрыл убийство 19-летней давности
Материалы дела направлены в суд
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В Перми завершили расследование убийства, которое совершилось в 2003 году. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой следком.
Как выяснили следователи, преступником оказался несовершеннолетний пермяк, находившийся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения.
В Черняевском лесу он умышленно нанёс множественные удары металлическим предметом по голове ранее незнакомому ему мужчине. От травм мужчина скончался в медучреждении.
В результате злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве из хулиганских побуждений, которое он признал в полном объёме.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд
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