Андрей Стрельцов «Амкар» в контрольном матче сыграл вничью с «КАМАЗом» Это второй поединок соперников за короткое время Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Амкар» в субботу вновь в Ижевске провёл второй товарищеский поединок с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. На этот раз в матче не было забито голов.

Неделю назад матч между этими же соперниками завершился победой «красно-чёрных» 2:1. Напомним, «КАМАЗ» выступает в более сильном дивизионе, чем пермская команда.

Впереди у подопечных Рустема Хузина проверочная игра в Свердловской области с «Торпедо» (Миасс). Она состоится 14 июля.

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