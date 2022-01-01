Елена Синица В Прикамье 10 июля ожидаются гроза и сильный дождь Возможны порывы ветра до 22 м/с Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 10 июля ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

В отдельных районах возможны грозы, сильный дождь, град. Днём ветер будет северный, северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с, при грозе порывы могут быть до 17-22 м/с.





Температура воздуха ночью составит 13…18°, днём 26…31°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.