Елена Синица
На следующей неделе без холодной воды в Перми останутся более ста домов
Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы
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На следующей неделе в Перми вновь запланированы отключения холодной воды. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор Прикамье».
Так, 11 июля с 09:30 до 19:30 холодной воды не будет по ул. Муромской, 16.
Кроме этого, с 10:00 11 июля до 10:00 12 июля отключение запланировано:
— ул. 1905 года, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б, 12, 14
— ул. Восстания, 16, 17, 17 к1, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 50, 54
— ул. Героя Пирожкова, 26
— ул. Златоустовская, 3
— ул. Калгановская, 4, 23, 42, 47, 62
— ул. Калужская, 4
— ул. Кирпичная, 6
— ул. Козловская, 2, 28, 33/1
— ул. Кузнецкая, 1
— ул. Ленинградская, 8
— ул. Магнитогорская, 7
— ул. Московская, 2
— ул. Мостовая, 3а, 6
— ул. Норинская, 3, 23, 39а, 61, 85, 98
— ул. Огородникова, 2, 4, 9, 46, 47б, 48/1, 53, 55
— ул. Потерянная, 9
— ул. Пролетарская, 9, 18, 25, 31, 31а, 31б
— ул. Рылеева, 2
— ул. Славянова, 2а
— ул. Смирнова, 12
— ул. Тагильская, 12
— ул. Труда, 1, 6/1, 26, 47, 61, 72, 93а, 98, 100, 110
— ул. Харьковская, 9, 21, 29
— ул. Челябинская, 3а
Затем, 12 июля с 09:30 до 13:00 отключат холодное водоснабжение по ул. Бенгальской, 10а. В этот же день с 10:00 до 19:00 отключение запланировано по ул. Восстания, 126, 126а, 132, 140, ул. Лузенина, 24, ул. Пролетарской, 116.
С полным перечнем домов можно ознакомиться здесь.
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