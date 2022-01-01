Елена Синица На следующей неделе без холодной воды в Перми останутся более ста домов Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Перми вновь запланированы отключения холодной воды. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор Прикамье».

Так, 11 июля с 09:30 до 19:30 холодной воды не будет по ул. Муромской, 16.





Кроме этого, с 10:00 11 июля до 10:00 12 июля отключение запланировано:





— ул. 1905 года, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 10, 10а, 10б, 12, 14





— ул. Восстания, 16, 17, 17 к1, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 50, 54





— ул. Героя Пирожкова, 26





— ул. Златоустовская, 3





— ул. Калгановская, 4, 23, 42, 47, 62





— ул. Калужская, 4





— ул. Кирпичная, 6





— ул. Козловская, 2, 28, 33/1





— ул. Кузнецкая, 1





— ул. Ленинградская, 8





— ул. Магнитогорская, 7





— ул. Московская, 2





— ул. Мостовая, 3а, 6





— ул. Норинская, 3, 23, 39а, 61, 85, 98





— ул. Огородникова, 2, 4, 9, 46, 47б, 48/1, 53, 55





— ул. Потерянная, 9





— ул. Пролетарская, 9, 18, 25, 31, 31а, 31б





— ул. Рылеева, 2





— ул. Славянова, 2а





— ул. Смирнова, 12





— ул. Тагильская, 12





— ул. Труда, 1, 6/1, 26, 47, 61, 72, 93а, 98, 100, 110





— ул. Харьковская, 9, 21, 29





— ул. Челябинская, 3а





Затем, 12 июля с 09:30 до 13:00 отключат холодное водоснабжение по ул. Бенгальской, 10а. В этот же день с 10:00 до 19:00 отключение запланировано по ул. Восстания, 126, 126а, 132, 140, ул. Лузенина, 24, ул. Пролетарской, 116.





С полным перечнем домов можно ознакомиться здесь.

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