Олег Антонов В отелях Перми взрывных устройств не обнаружено Поделиться Твитнуть

️В отелях Перми завершена проверка оперативных служб, взрывных устройств и взрывных веществ не обнаружено, об этом сообщили минтербезе.

Напомним, сегодня около полудня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании трех пермских гостиниц: «Персона», «Холидэй» и "Урал». Постояльцы и персонал на время проверки были эвакуированы.

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