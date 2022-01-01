Олег Антонов
В отелях Перми взрывных устройств не обнаружено
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️В отелях Перми завершена проверка оперативных служб, взрывных устройств и взрывных веществ не обнаружено, об этом сообщили минтербезе.
Напомним, сегодня около полудня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании трех пермских гостиниц: «Персона», «Холидэй» и "Урал». Постояльцы и персонал на время проверки были эвакуированы.
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