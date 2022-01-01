Олег Антонов В Перми эвакуированы постояльцы и персонал трёх гостиниц Идёт проверка сообщения о минировании зданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня около 12 час. в оперативные службы Пермского края поступило анонимное сообщение о минировании зданий трёх гостиниц в краевом центре: «Урал» (ул. Ленина, 58), «Персона» (ул. Куйбышева, 59) и «Холидэй» (бульвар Гагарина, 65а).

Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве территориальной безопасности, в настоящее время проводится проверка информации. Постояльцы и персонал эвакуированы.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранительными органами приняты все меры по обеспечению общественной безопасности.

Там также напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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