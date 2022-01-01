За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 56 человек В Перми зарегистрировано 33 случая заражения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 56 новых случаев COVID-19. Это 2,2 случая на 100 тыс. населения региона. Большинство заболевших — 33 человека — жители Перми.

Всего с начала пандемии в крае выявлено 371854 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 12 ранговое место среди субъектов РФ и 4 место в ПФО.

Также сообщается, что в структуре лабораторно исследованных проб за последние три месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон стелс».





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