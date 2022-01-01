В Пермском крае наступает период высокой пожарной опасности Он установится с 10 по 12 июля Поделиться Твитнуть

В управлении МЧС по Пермскому краю предупредили жителей региона о высокой пожарной опасности с 10 по 12 июля. Об этом сообщает ВЕТТА.

В эти дни в Прикамье будет сухая погода, которая способствует увеличению пожаров, в том числе лесных. При этом усиление ветра, которое случается во время гроз, может только усугубить ситуацию.

Сообщается, что за прошедшие сутки в крае уже произошло три лесных пожара.

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