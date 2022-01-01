Фонтаны на ул. Сибирской в Перми заработают к 20 августа В следующем месяце здесь также установят детское игровое и спортивное оборудование Поделиться Твитнуть

Бульвар Советской Армии

permkrai.ru

На бульваре Советской Армии в Перми к 20 августа планируется запустить фонтаны. Также в августе здесь установят детское игровое и спортивное оборудование, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, капитальный ремонт бульвара на ул. Сибирской ведётся с 2019 года. Здесь уже отремонтирована пешеходная зона – уложена гранитная плитка, переустроено наружное освещение, выполнена часть работ по озеленению: высажено более 200 саженцев-крупномеров и порядка 700 кустарников.

Работы финансируются из краевого и городского бюджетов. Всего на ремонт направлено 350 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.