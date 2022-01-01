Кредиторы ликвидируемого в Перми Проинвестбанка потребовали вернуть 507 млн руб. АСВ отчиталось о требованиях заявителей на 1 июля 2022 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на 1 июля 2022 года ликвидатору Акционерного коммерческого банка «Профессиональный инвестиционный банк» (АКБ «Проинвестбанк») Агентству по страхованию вкладов (АСВ) предъявлены требования 212 заявителей на общую сумму 507,7 млн руб., об этом сообщили в пресс-службе АСВ.

При этом установлены и включены в реестр требований кредиторов банка требования 208 кредиторов на общую сумму 466,8 млн руб. В их числе требования 10 кредиторов первой очереди на сумму 5,3 млн руб. и 198 кредиторов третьей очереди на сумму 461,5 млн. руб.

Дата закрытия реестра — 17 августа 2022 года.

По предварительной оценке ликвидатора, с учётом необходимости оплаты текущих расходов на проведение ликвидационных процедур, после закрытия реестра на удовлетворение требований кредиторов банка на первоначальном этапе могут быть направлены порядка 140 млн руб.

Напомним, Банк России отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности 23 апреля 2021 года. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры. Например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.