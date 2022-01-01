Для строительства высотного общежития в центре Перми в ПЗЗ внесены изменения 16-этажное здание появится на ул. Петропавловской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительством Пермского края 6 июля издано распоряжение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Перми. Оно касается участка в краевом центре по адресу ул. Петропавловская, 115, 117, 121.

Документом, подписанным губернатором Дмитрием Махониным, здесь устанавливается подзона ЦС-2, разрешающая строительство задний высотой до 17 этажей.

Напомним, здесь планируется построить новое 16-этажное общежитие для студентов ПГНИУ с 182 жилыми комнатами для 361 человека. Рядом уже располагаются два общежития вуза.

В мае проект прошёл публичные слушания и поддержан краевой комиссией по подготовке правил землепользования и застройки.

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