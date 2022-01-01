Мария Сыропятова В Перми может появиться 17-этажное общежитие ПГНИУ Участку на ул. Петропавловской изменили зонирование, увеличив этажность Поделиться Твитнуть

Одобрена смена зонирования для строительства на ул. Петропавловской в Перми ещё одного общежития для студентов ПГНИУ. Проект прошёл публичные слушания и поддержан краевой комиссией по подготовке правил землепользования и застройки.

На территории за действующими зданиями общежитий ПГНИУ № 6 и 7 по ул. Петропавловской, 115 и 117 предполагается возвести ещё одно общежитие. Для строительства 16-этажного здания было изменено зонирование: действующее дополнено подзоной, позволяющей строить здания высотой 17 этажей.

Ранее сообщалось, что речь идёт об 16-этажном общежитии с 182 жилыми комнатами для 361 человека.





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