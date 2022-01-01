В Перми за полтора года планируют установить 96 новых остановочных павильонов Это только треть от городского плана Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

До конца 2023 года в Перми планируют установить 96 новых остановочных павильонов. Об этом в прямом эфире в «ВКонтакте» сообщил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

При этом он отметил, что всего в Перми власти хотели установить порядка 300 павильонов, на финансирование пока предусмотрено лишь на третью часть.

Прежде всего, комплексы с крышей над головой будут устанавливаться на остановках с большим пассажиропотоком.

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