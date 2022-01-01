В Прикамье день 8 июля стал самым тёплым в году Дневная температура добралась до отметки в +30 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

День 8 июля стал самым тёплым с начала лета на всей территории Пермского края. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

На двух метеостанциях региона максимальная температура превысила отметку +30˚ (в Косе +30,1˚, в Кочево +30,5˚), в Перми было +29,2˚.

В Кочево также прошёл сильный ливень, там выпала треть месячной нормы осадков.

Как предсказывают синоптики, жаркая погода продержится в регионе до середины месяца.

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