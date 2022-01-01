Андрей Стрельцов В составе «Пармы» появился второй новичок из Африки Клуб подписал договор с кенийским форвардом Поделиться Твитнуть

Тайлор Онгвае

БК «Парма»

Уже второй игрок из Африки в будущем сезоне будет выступать за пермскую баскетбольную команду. Это Тайлор Онгвае. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до конца сезона-2022/2023, сообщили в пресс-службе клуба.

Баскетболист до этого играл в чемпионате Дании и стал чемпионом Датской лиги. Кроме того, Тайлор является игроком национальной команды. Вместе со сборной Кении в 2020 и 2021 году он проходил квалификацию на FIBA AfroBasket и выступил на Кубке Африки.

Напомним ранее состав пермского клуба пополнил сенегальский центровой Малик Диме.





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