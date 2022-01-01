В продукции компании «ПРОДО Птицефабрика Пермская» обнаружены бактерии сальмонеллы Поделиться Твитнуть

В ходе проверки качества продукции в одного из магазинов Чернушки Пермского края в пробах, взятых из упаковки крыльев цыплёнка-бройлера производства компании «ПРОДО Птицефабрика Пермская» были обнаружены бактерии рода Salmonella. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что экспертизу проводил референтный центр в Екатеринбурге.

Предприятию направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных санитарных требований.

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