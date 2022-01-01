В Перми внесут корректировки в расписание движения автобусов №16, 47 и 49 Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В ближайшие дни в расписания автобусных маршрутов №16, 47 и 49 на основании обращений жителей вносятся изменения, об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Так, с 11 июля на автобусном маршруте №16 по будням добавляется рейс с остановочного пункта «Микрорайон Запруд» в 22:24.

На маршруте №49 так же с понедельника по будням переносится время рейса от остановки «Микрорайон Заозерье» с 20:18 на 20:25.

С 16 июля по выходным дням на маршруте №47 появится дополнительный рейс до остановки «Мачтобаза». Его прибытие запланировано на 12:59, а отправление на 13:11.

Актуальное расписание движения транспорта в режиме онлайн всегда доступно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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