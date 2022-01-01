Лиса прервала взлёт самолёта в пермском аэропорту Зверь выбежал на полосу во время разбега лайнера Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 8 июля, около 6 час. утра в аэропорту Перми вынужден был прервать разбег самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс PBD570 в Санкт-Петербург. Причиной стала лиса, перебегавшая взлётную полосу. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

В 6:03 самолёт Боинг-737-800 успешно выполнил повторный взлёт.

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