Елена Синица Экс-куратору строительства пермского зоопарка не удалось обжаловать приговор Илья Козырев приговорён к четырём годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор руководителю проектного офиса строительной организации «РЖДстрой» Ильи Козырева. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что обвиняемый, в рамках исполнения контракта на строительство зданий и сооружений нового пермского зоопарка и действуя в составе организованной группы, подписывал акты о приёмке выполненных работ. При этом подрядчиком данные работы фактически выполнены не были.





В результате действий обвиняемого бюджету края был причинён ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн руб. В феврале Ленинский райсуд приговорил Козырева к четырём годам лишения свободы в колонии и назначил штраф 900 тыс. руб.





По итогам рассмотрения суд оставил апелляционную жалобу осуждённого без удовлетворения.

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