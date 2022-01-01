Елена Синица

Экс-куратору строительства пермского зоопарка не удалось обжаловать приговор

Илья Козырев приговорён к четырём годам лишения свободы

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  Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор руководителю проектного офиса строительной организации «РЖДстрой» Ильи Козырева. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что обвиняемый, в рамках исполнения контракта на строительство зданий и сооружений нового пермского зоопарка и действуя в составе организованной группы, подписывал акты о приёмке выполненных работ. При этом подрядчиком данные работы фактически выполнены не были.

В результате действий обвиняемого бюджету края был причинён ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн руб. В феврале Ленинский райсуд приговорил Козырева к четырём годам лишения свободы в колонии и назначил штраф 900 тыс. руб.

По итогам рассмотрения суд оставил апелляционную жалобу осуждённого без удовлетворения.

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