Елена Синица
Экс-куратору строительства пермского зоопарка не удалось обжаловать приговор
Илья Козырев приговорён к четырём годам лишения свободы
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Пермский краевой суд оставил без изменений приговор руководителю проектного офиса строительной организации «РЖДстрой» Ильи Козырева. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Установлено, что обвиняемый, в рамках исполнения контракта на строительство зданий и сооружений нового пермского зоопарка и действуя в составе организованной группы, подписывал акты о приёмке выполненных работ. При этом подрядчиком данные работы фактически выполнены не были.
В результате действий обвиняемого бюджету края был причинён ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн руб. В феврале Ленинский райсуд приговорил Козырева к четырём годам лишения свободы в колонии и назначил штраф 900 тыс. руб.
По итогам рассмотрения суд оставил апелляционную жалобу осуждённого без удовлетворения.
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