Елена Синица
В Суксунском округе в ДТП погибла женщина
Ещё один пострадавший госпитализирован
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В четверг, 7 июля, в с. Ключи (Суксунский округ) произошло ДТП. В результате происшествия погибла женщина. Об этом в соцсетях сообщает местная пожарно-спасательная часть.
Поясняется, что произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобиля. Пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.
Водитель этого автомобиля госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель грузового автомобиля получил травмы лёгкой степени тяжести, от госпитализации отказался.
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