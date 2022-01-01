Елена Синица В Суксунском округе в ДТП погибла женщина Ещё один пострадавший госпитализирован Поделиться Твитнуть

Фото: 98 - ПСЧ 13 - ПСО Прикамья

В четверг, 7 июля, в с. Ключи (Суксунский округ) произошло ДТП. В результате происшествия погибла женщина. Об этом в соцсетях сообщает местная пожарно-спасательная часть.

Поясняется, что произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобиля. Пассажирка легкового автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.





Водитель этого автомобиля госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель грузового автомобиля получил травмы лёгкой степени тяжести, от госпитализации отказался.

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