Елена Синица Порядка 40% россиян согласны на «серую» зарплату Против такой оплаты труда высказались 38% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 40% россиян согласились бы получать «серую» или «чёрную» зарплату. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob.

Высказались против такого способа получения зарплаты 38% опрошенных, ещё 22% затруднились дать ответ.





Примечательно, что получать зарплату «в конверте» мужчины согласны чаще женщин (45% против 33%), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных до 34 (42% против 35%). При этом чаще других на «серую» зарплату согласны респонденты с доходом менее 50 тыс. руб. (43%).

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