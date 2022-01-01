Елена Синица
Порядка 40% россиян согласны на «серую» зарплату
Против такой оплаты труда высказались 38%
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Около 40% россиян согласились бы получать «серую» или «чёрную» зарплату. Такие данные приводит портал по поиску работы SuperJob.
Высказались против такого способа получения зарплаты 38% опрошенных, ещё 22% затруднились дать ответ.
Примечательно, что получать зарплату «в конверте» мужчины согласны чаще женщин (45% против 33%), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных до 34 (42% против 35%). При этом чаще других на «серую» зарплату согласны респонденты с доходом менее 50 тыс. руб. (43%).
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