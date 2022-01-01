В Пермском крае снова растёт число заболевших коронавирусом За вчерашний день диагноз подтверждён 57 местным жителям Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 57 новых случаев COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с 11 июня. Среди заражённых 18 жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели всего 30 человек, летальных случаев не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 798.

Новые случаи заболевания диагностированы в 14 территориях края. Кроме Перми, больные ковидом обнаружены в Кунгуре, Березниках, Кизеле, в Краснокамском, Кунгурском, Пермском, Нытвенском, Лысьвенском, Соликамском, Чусовском, Горнозаводском, Берёзовском и Кишертском муниципальных и городских округах.

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