Елена Синица В Западно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора сменится руководитель С 11 июля должность займёт Светлана Чарушина Поделиться Твитнуть

Экс-руководитель ФНС по Кировской области Светлана Чарушина возглавит Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Об этом сообщает Newsler.ru со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что Чарушина займёт должность руководителя с 11 июля. Сейчас руководителем ведомства является Георгий Чернов. Ранее Светлана Чарушина руководила УФНС России по Кировской области.





Отметим, что Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора курирует Пермский край, Удмуртскую республику и Кировскую область.

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