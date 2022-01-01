В Пермском крае в выходные дни потеплеет до +31 градуса Местами пройдут грозы, возможен град Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае в грядущие выходные ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха +26…+31°. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные Научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

В Перми, по предварительным данным, осадки маловероятны, однако в северных регионах края не исключены кратковременные дожди с грозой и градом.

В субботу при грозах порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

По долгосрочному прогнозу, жаркая погода простоит в Прикамье до четверга следующей недели.

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