Елена Синица Трудинспекция края выдала предостережение ООО Amway Ранее компания объявила о прекращении деятельности в России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевая трудовая инспекция выдала предостережение ООО Amway о недопустимости нарушения трудовых прав работников из-за приостановки деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве напомнили, что в случае простоя сотрудникам должны выплачивать две трети оклада. Если же компания приняла решение прекратить деятельность, сотрудников должны уведомить персонально не позднее, чем за два месяца до увольнения.





В случае нарушения трудового законодательства предусмотрен штраф до 70 тыс. руб. и дисквалификация руководителя организации на срок до трёх лет.





Напомним, ранее стало известно, что американская компания Amway прекращает свою деятельность в России. Такое решение принял глобальный совет директоров компании.

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