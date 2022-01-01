Елена Синица
Трудинспекция края выдала предостережение ООО Amway
Ранее компания объявила о прекращении деятельности в России
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Краевая трудовая инспекция выдала предостережение ООО Amway о недопустимости нарушения трудовых прав работников из-за приостановки деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве напомнили, что в случае простоя сотрудникам должны выплачивать две трети оклада. Если же компания приняла решение прекратить деятельность, сотрудников должны уведомить персонально не позднее, чем за два месяца до увольнения.
В случае нарушения трудового законодательства предусмотрен штраф до 70 тыс. руб. и дисквалификация руководителя организации на срок до трёх лет.
Напомним, ранее стало известно, что американская компания Amway прекращает свою деятельность в России. Такое решение принял глобальный совет директоров компании.
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