PAN City Group предлагает скидку на ипотеку для многодетных семей Поделиться Твитнуть

Спешим порадовать счастливых обладателей больших семей: с 1 июля клиенты, у которых в 2018 году или позже родился (или его появление ожидается до конца 2022 года) третий ребёнок или последующие дети, могут оформить ипотеку на квартиры в Жилом квартале SMART City1 от PAN City Group2 всего под 3%3!

Это отличная возможность решить квартирный вопрос, воспользовавшись приятной скидкой4 от застройщика и комфортной ипотекой! Дом сдается уже в третьем квартале этого года.

Условия:

Для семей с тремя и более детьми в возрасте не старше 18 лет

Один из детей рождён с 01.01.2018

Первоначальный взнос от 15%

Срок до 30 лет

Срок действия программы: с 1 июля 2022 до 31 декабря 2022 года включительно.

Отличный вариант для семьи с тремя детьми — трёхкомнатная квартира 71,8 кв. м. Вместительная кухня правильной формы, два санузла, три отдельные спальни и вместительный коридор с нишей для шкафа-купе или гардеробной — такая квартира удовлетворит даже самые высокие требования семьи к функциональности и удобству. Ежемесячный платёж при покупке данной квартиры составит всего 25 тысяч рублей5.

В квартирах предусмотрена предчистовая отделка и лучевая система отопления — это позволит будущем жителям реализовать в квартирах индивидуальные дизайнерские решения. Высокий класс энергетической эффективности жилого комплекса, автоматизированные приборы учёта в каждой квартире и своя газовая котельная — это значительная экономия на коммунальных платежах.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, записаться на индивидуальную экскурсию в дом, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1ЖК «SMART City» - строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/.

2PAN City Group - ООО «ПАН Сити Групп» - управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3Ставка 3,0% годовых по ипотеке с господдержкой для семей с детьми действует при условии комплексного страхования. Заемщики - граждане РФ, имеющие не менее 3-х детей, возраст которых на дату кредитной заявки на старше 18 лет, при этом как минимум один ребенок рожден в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), либо ребенок-инвалид, рожденный не позднее 31.12.2022 г. Заемщик или поручитель-супруг является зарплатным клиентом Банка. Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) - первого собственника готового жилого помещения, в т.ч. с земельным участком, или приобретение у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО. Сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области до 12 млн руб., для остальных субъектов РФ – до 6 млн руб. Первый взнос – от 15%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора с 01.07.2022 до 31.12.2022.

Условия действительны с 01.07.2022 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

4При внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве сотрудникам ПФПГ Холдинга предоставляется скидка в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, для всех остальных участников долевого строительства предоставляется скидка в размере 2% (два процента). Указанные в данном пункте скидки применяются как при покупке за счёт собственных, так и за счет заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами гос. субсидий, а также при покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней, с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья.

5Платёж по ипотеке 25 тыс. руб./мес рассчитан для квартиры № 35 площадью 71.8 кв.м., стоимостью 7 177 128 руб. при покупке по ипотеке банка «ВТБ» под 3% на срок 30 лет с первоначальным взносом 15%. Стоимость квартиры указана с максимальной скидкой 3%, предоставляемой для сотрудников холдинга ПФП-группа.



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